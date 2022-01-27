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Son dakika haber: Tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haber: Tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Geyve ilçesinde boş olan tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde boş olan tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Geyve ilçesi Kozan Mahallesinde bulunan tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet D.'ye ait olduğu öğrenilen tavuk çiftliğinde elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Boş olan tavuk çiftliğinde yangın neticesinde maddi hasar oluşurken ekipler, konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Son dakika haber: Tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haber: Tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haber: Tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haber: Tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haber: Tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sakarya, İtfaiye, Yangın, Tavuk, 3. Sayfa, Haber

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