Son dakika haber... Tavşanlı'da trafik kazası, 2 yaralı
Bir son dakika haberine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Domaniç karayolu 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. B. yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yan yattı. Kaza sonucu araç sürücüsü A.B. ve eşi K.B. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil servisi ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor . - KÜTAHYA
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri