Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Emet karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı'ya gitmekte olan Celal E. idaresindeki 43 ET 874 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, otomobil sürücüsü Celal E. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Son dakika haber! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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