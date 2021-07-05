Son dakika haberi | Tavşanlı'da polis memuru kaza geçirerek şehit oldu
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Son dakika haberi | Tavşanlı'da polis memuru kaza geçirerek şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Tavşanlı'da polis memuru kaza geçirerek şehit oldu Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Tavşanlı'da polis memuru kaza geçirerek şehit oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı-Harmancık karayolunda meydana gelen kaza sonrası yolda ölçüm yapan ve başka bir aracın çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru Serhat Alışkan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Tavşanlı-Harmancık karayolu Derbent yol ayrımında meydana gelen trafik kazası sonrası olay yerine gelerek yol üzerinde ölçüm yapan Tavşanlı Trafik Bölge Amirliği'nde Görevli polis memuru Serhan Alışkan'a, M.Y. idaresindeki 43 AG 966 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada ağır yaranan polis memuru Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet hastanesi kaldırıldı. Alışkan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Sürücü M.Y. gözaltına alındı.

Şehit Alışkan'ın naaşının bugün Kütahya'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Kırklareli'ye uğurlanacağı belirtildi.

Son dakika haberi | Tavşanlı'da polis memuru kaza geçirerek şehit oldu
Son dakika haberi | Tavşanlı'da polis memuru kaza geçirerek şehit oldu
Son dakika haberi | Tavşanlı'da polis memuru kaza geçirerek şehit oldu
Son dakika haberi | Tavşanlı'da polis memuru kaza geçirerek şehit oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen

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