Tavşanlı'daki moloz çöplüğünde yangın
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Tavşanlı'daki moloz çöplüğünde yangın

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | 3. Sayfa

Tavşanlı'daki moloz çöplüğünde yangın Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde inşaat malzemeleri dökülen moloz çöplüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.

Tavşanlı'daki moloz çöplüğünde yangın

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde inşaat malzemeleri dökülen moloz çöplüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Yangın, Karkova Mahallesi mevkiinde bulanan hayvan pazarında inşaat malzemeleri dökülen alanda çıktı.

Edinen bilgiye göre, çevredeki artan inşaat alanlarının molozlarının biriktirildiği alanda çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis, moloz yığınında çıkan yangının çevresinde araştırma yaptı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun süre devam eden yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Tavşanlı'daki moloz çöplüğünde yangın
Tavşanlı'daki moloz çöplüğünde yangın
Tavşanlı'daki moloz çöplüğünde yangın
Tavşanlı'daki moloz çöplüğünde yangın
Tavşanlı'daki moloz çöplüğünde yangın
Tavşanlı'daki moloz çöplüğünde yangın
Tavşanlı'daki moloz çöplüğünde yangın
Tavşanlı'daki moloz çöplüğünde yangın
Tavşanlı'daki moloz çöplüğünde yangın
Tavşanlı'daki moloz çöplüğünde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen

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Tavşanlı'daki moloz çöplüğünde yangın - Haberler
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