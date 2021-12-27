Son dakika haber: Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri KSBÜ'de - Haberler
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Son dakika haber: Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri KSBÜ'de

Son dakika haber: Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri KSBÜ'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika gelişmesine göre Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini (KSBÜ) ziyaret ederek, bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

KÜTAHYA (İHA) - Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini (KSBÜ) ziyaret ederek, bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

KSBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, üniversitesi gezisi başlamadan önce öğrencilere genel bilgilendirme konuşması yaparak şunları söyledi: "43 yıllık hekimim. Tıp doktoruyum. Neden bu hatırlatmayla başlıyorum. Meslek seçimi bir sevgi, bir ilgi ama daha da önemlisi bilgiye dayanıyor. Bu ziyaretlerdeki amacınız ilerideki üniversite ve meslek seçimlerinizde bir bilinç sağlamak. Verimli geçmesini bekliyorum. Hocalarımız bu konuda size destek olacak."

Konuşmanın ardından öğrenciler, akademik personellerle birlikte KSBÜ'deki bilimsel çalışmaların işleyişini gözlemledi. - KÜTAHYA

Son dakika haber: Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri KSBÜ'de

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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