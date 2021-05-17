Son dakika haber | Tatvan'da sarı ve yeşil renklerin arasından süzülen menderes görsel şölen sunuyor

Son dakika haberi... Tatvan'da sarı ve yeşil renklerin arasından süzülen menderes görsel şölen sunuyor Bitlis'in Tatvan ile Hizan Yolu üzerinde sarı çiçekler ve yeşilliğin arasında uzayıp giden menderesler görsel şölen sunuyor.