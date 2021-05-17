Son dakika haber | Tatvan'da sarı ve yeşil renklerin arasından süzülen menderes görsel şölen sunuyor
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Son dakika haber | Tatvan'da sarı ve yeşil renklerin arasından süzülen menderes görsel şölen sunuyor

İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ - Haberler | Yerel

Son dakika haberi... Tatvan'da sarı ve yeşil renklerin arasından süzülen menderes görsel şölen sunuyor Bitlis'in Tatvan ile Hizan Yolu üzerinde sarı çiçekler ve yeşilliğin arasında uzayıp giden menderesler görsel şölen sunuyor.

Tatvan'da sarı ve yeşil renklerin arasından süzülen menderes görsel şölen sunuyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ile Hizan Yolu üzerinde sarı çiçekler ve yeşilliğin arasında uzayıp giden menderesler görsel şölen sunuyor.

Doğanın canlanması ile birlikte kıvrak şekilde uzayan menderesler, etrafını saran yeşil ve sarı çiçeklerle hayranlık uyandırıyor. Sarı renge bürünen Güzeldere Vadisi'nden geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara drone ile havadan görüntülendi. Ülkenin batısında kavurucu sıcaklar hakim olurken Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğa yeni yeni canlanıyor. Tatvan ilçesindeki Güzeldere Vadisi ve mendereslerin yeşil ve sarı renklerle oluşan kartpostallık görüntüleri görenleri kendine hayran bırakıyor.

Son dakika haber | Tatvan'da sarı ve yeşil renklerin arasından süzülen menderes görsel şölen sunuyor
Son dakika haber | Tatvan'da sarı ve yeşil renklerin arasından süzülen menderes görsel şölen sunuyor
Son dakika haber | Tatvan'da sarı ve yeşil renklerin arasından süzülen menderes görsel şölen sunuyor
Son dakika haber | Tatvan'da sarı ve yeşil renklerin arasından süzülen menderes görsel şölen sunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ

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