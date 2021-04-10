Son dakika haber... Tatvan'da pozitif vaka tespit edilen 2 okulda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi
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Son dakika haber... Tatvan'da pozitif vaka tespit edilen 2 okulda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi

Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Tatvan'da pozitif vaka tespit edilen 2 okulda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi

Son dakika gelişmesine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiği 2 okulda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiği 2 okulda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ve Sarıkum Köyü İlk ve Ortaokulunda pozitif vakaların görüldüğü belirtildi.

Salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla iki okulda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, karantina süresi boyunca eğitimlerin uzaktan devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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