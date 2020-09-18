Son dakika haber... Tatvan'da Kovid-19 denetimleri
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Son dakika haber... Tatvan'da Kovid-19 denetimleri

Son dakika gündem haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Son dakika haber... Tatvan'da Kovid-19 denetimleri
18.09.2020 14:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:06

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Denetimlere katılan Kaymakam Tekin Erdemir, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Erdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede vaka artışının önlenmesi için vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini belirterek, bu konuda bilinçlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tüm imkanlarıyla koronavirüsle mücadele ettiklerini belirten Erdemir, şunları kaydetti:

"Bu mücadelede maske, fiziksel mesafe ve hijyen tedbirlerine uymak, vaka sayısının önlenmesi açısından çok büyük önem arz ediyor. Tüm denetim ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan bir kez daha önemle rica ediyoruz, lütfen tedbirlere hassasiyetle uyalım."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Servet Taşdemir
Servet Taşdemir
AA Editörü
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