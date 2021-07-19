Son dakika haber: Tatvan'da asansörde çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika haber: Tatvan'da asansörde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haber: Tatvan'da asansörde çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde 7 katlı binanın asansöründe çıkan yangın hasara neden oldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 7 katlı binanın asansöründe çıkan yangın hasara neden oldu.

Fuar Mahallesi'ndeki bir binanın asansöründe belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalanlar ekiplerin yardımıyla tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle asansör kabininde ve binanın 3. 4. ve 5. katlarında hasar oluştu.

Bina sakinlerinden Bedri Azbay, kahvaltı yaptığı sırada dumanı fark ederek ekiplere haber verdiğini söyledi.

Kısa sürede dumanın her tarafı sardığını belirten Azbay, "3. 4. ile 5. katlardaki dairelerde insanlar mahsur kalmıştı. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Mahsur kalanlar kurtarıldı ve yangın kontrol altına alındı. Çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı." dedi.

Site sakinlerinden Emirhan Uludil ise katlarda mahsur kalanları kurtaran itfaiye ekiplerine yardımcı olduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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