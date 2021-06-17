Son dakika haber... Tatvan'da aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada aracın çarptığı 73 yaşındaki zihinsel engelli Ali Piral hayatını kaybetti.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada aracın çarptığı 73 yaşındaki zihinsel engelli Ali Piral hayatını kaybetti.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki Tatvan-Ahlat kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Piral'e, plakası öğrenilemeyen araç çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Piral'in cenazesi, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir