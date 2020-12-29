Son dakika haber | Tatvan Belediyesi Hentbol Takımı 2. Lig'e yükseldi
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Son dakika haber | Tatvan Belediyesi Hentbol Takımı 2. Lig'e yükseldi

29.12.2020 14:46 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:49
Son dakika haber | Tatvan Belediyesi Hentbol Takımı 2. Lig'e yükseldi

Son dakika habere göre Bitlis'in Tatvan Belediyesi Spor Kulübü Erkekler Hentbol Takımı 2. Lige yükseldi.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi Spor Kulübü Erkekler Hentbol Takımı 2. Lige yükseldi.

Tatvan Belediye Spor Kulübü Erkekler Hentbol Takımı 2. Lige yükseldi. Bölgesel Ligde mücadele eden mavi-beyazlı ekip, yükselme grubu maçları sonucunda 4. sırada yer alarak mutlu sona ulaştı. Hentbol Federasyonu 2020-2021 faaliyet programında yer alan Bölgesel Lig terfi müsabakaları 5 grup merkezinde 21-25 Ekim 2020 tarihlerinde oynandı. Gaziantep grubunda tamamı Tatvanlı genç sporculardan oluşan Tatvan Belediyesi Spor Kulübü Erkek Hentbol Takımı, nefes kesen 5 mücadelenin ardından 2. Lige yükselme başarısı gösterdi. Takımı ve teknik heyeti tebrik eden Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Tatvan Belediyesi Spor Kulübü olarak hedefimiz gelecek nesillerimize sporu sevdirmek ve geleceğin yıldızlarını yetiştirerek Tatvan'ımızı spor ile adından söz ettirecek bir şehir haline getirmektir. 2. Lige yükselme başarısı gösteren sporcularımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Tatvan Belediyesi Spor Kulübü Spor Kulübü 2. Lig müsabakalarında İnebolu S.K., Alfa İhtisas S.K., Batman Belediye S.K., Sakarya Büyükşehir S.K., Kızıltepe S.K., Yalova Zirve Gençlik S.K., Festival Halk S.K., Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi S.K. ile mücadele edecek. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:49:59. #1.14#
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