Son dakika haber: Taşova'da şehit öğretmen Aybüke Yalçın adına futbol turnuvası düzenlendi

BATMAN (AA) - Taşova Cumhuriyet Ortaokulu tarafından, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında şehit edilen müzik öğretmeni Aybüke Yalçın adına futbol turnuvası düzenlendi.

Okul müdürü Emrah Gündüz, gazetecilere, okul bahçesinde bulunan sahada sınıflar arasında düzenlenen futbol turnuvasında birinci olan takıma ve en çok gol atan sporcuya Aybüke öğretmenin resmimin bulunduğu kupa ve madalya verildiğini söyledi.

Turnuva sayesinde şehit öğretmen Yalçın'ı bir kez daha andıklarını dile getiren Gündüz, "Turnuvaya şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın ismini vermeyi uygun gördük. Bu sayede hem çocuklarımız motivasyonlarını artırdılar hem de şehit öğretmenimizin ismi anılmış oldu. Buradan ahirete intikal etmiş bütün öğretmenlerimize Allahtan rahmet diliyorum." dedi.