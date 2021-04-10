Tokat'ta Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı
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Tokat'ta Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı

Tokat'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

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Tokat'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla Tokat'ta program düzenlendi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Topaloğlu ve beraberindekiler, daha sonra Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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