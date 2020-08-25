Son dakika haber! Taşova'da ev yangını
Son dakika haberleri: Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
25.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:44
Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yenidere köyünde Siyami Ünal'a ait iki katlı betonarme evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Taşova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında, ev kullanılamaz hala gelirken, 3 ton buğday ve 50 kilo kuru çiçek bamyası zarar gördü.
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Kaynak: AA