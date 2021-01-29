Son dakika haber... Taşköprü ilçesinde 4 Kovid-19 vakası kaldı
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Son dakika haber... Taşköprü ilçesinde 4 Kovid-19 vakası kaldı

29.01.2021 20:15 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:19
Son dakika haber... Taşköprü ilçesinde 4 Kovid-19 vakası kaldı

Son dakika haber: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaldığı bildirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaldığı bildirildi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, şehir merkezimizde vaka sayısının sıfırlandığını söyledi.

İlçeye bağlı Kırha köyünde 3, Kayadibi köyünde ise 1 vakanın olduğunu ifade eden Çatal, "İlçe genelinde aldığımız tedbirler vaka sayısı tablomuzda da net olarak gözükmektedir. Umudumuz yeni vaka sayılarının çıkmaması. Tedbirleri sürdüreceğiz." dedi.

Köylerdeki vakaların sağlık durumlarının iyi olduğunu anlatan Çatal, karantina sürelerinin ise 2 gün sonra biteceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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