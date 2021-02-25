Son dakika haber | Taş ocağında tartıştığı şantiye bekçisi arkadaşını av tüfeği ile vuran kişi yakalandı
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Son dakika haber | Taş ocağında tartıştığı şantiye bekçisi arkadaşını av tüfeği ile vuran kişi yakalandı

25.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:06
Son dakika haber | Taş ocağında tartıştığı şantiye bekçisi arkadaşını av tüfeği ile vuran kişi yakalandı

Son dakika haberi: Ankara'da taş ocağında şantiye bekçiliği yapan arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi, Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara'da taş ocağında şantiye bekçiliği yapan arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi, Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, jandarma ekipleri Sincan ilçesi Polatlar Mahallesi'nde bulunan bir taş ocağından silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Bölgede yapılan araştırmada, taş ocağı şantiyesinde bekçilik yapan İ.A'nın, bir süredir yanında kalan S.O ile alkol aldıktan sonra tartışmaya başladığı ve S.O'nun bekçi kulübesinden aldığı av tüfeğiyle İ.A'yı öldürdüğü belirlendi.

İ.A'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan zanlının ise Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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