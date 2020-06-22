Son dakika haber... Tartıştıkları polisi, şişeyle başına vurarak yaraladılar Gelen son dakika haberine göre SAMSUN'da, tartıştıkları polis memurunu başına şişeyle vurarak, yaraladıkları öne sürülen Ahmet B. (22), Sinan B. (18) ve M.U. (17) gözaltına alındı.

SAMSUN'da, tartıştıkları polis memurunu başına şişeyle vurarak, yaraladıkları öne sürülen Ahmet B. (22), Sinan B. (18) ve M.U. (17) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Atakum ilçesine bağlı İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, izinliyken sahilde dolaşan polis memuru ile Ahmet B., Sinan B. ve M.U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri, polisin başına şişeyle vurdu. Polis memurunun tabancasıyla havaya 2 el ateş açması üzerine şüpheliler, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralanan polisi ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Şüpheliler ise Recep Tokur Polis Merkezi'ne bağlı sivil polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Ahmet B., Sinan B. ve M.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA