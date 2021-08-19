Son dakika haber! Tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdü

Son dakika gelişmesine göre ESKİŞEHİR'de Selami S. (54), tartıştığı komşusu Yaşar Güneş'i (56) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

ESKİŞEHİR'de Selami S. (54), tartıştığı komşusu Yaşar Güneş'i (56) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Selami S., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki apartmanda oturan Selami S. ile Yaşar Güneş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selami S., evinden ruhsatsız pompalı tüfeğini alıp, komşusu Güneş'e ateş açtı. Silah seslerini duyanların üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güneş, sağlık görevlilerince ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Selami S.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı