Son dakika haber: Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede (3)
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Son dakika haber: Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede (3)

18.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:00
Son dakika haber: Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede (3)

Son dakika haberleri: TUTUKLANDISercan Tufan'ı tabancayla boğazından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Sercan Tufan'ı tabancayla boğazından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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