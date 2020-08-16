Son dakika haber: Tartıştığı kişiye pompalı tüfekle saldırdı 1 ölü 1 yaralı
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Son dakika haber: Tartıştığı kişiye pompalı tüfekle saldırdı 1 ölü 1 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Tartıştığı kişiye pompalı tüfekle saldırdı 1 ölü 1 yaralıİZMİR'in Konak ilçesinde bir kişi tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

16.08.2020 03:06 | Son Güncelleme: 16.08.2020 03:11

Tartıştığı kişiye pompalı tüfekle saldırdı 1 ölü 1 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde bir kişi tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayda bir kişi de yaralandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber: Tartıştığı kişiye pompalı tüfekle saldırdı 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: DHA

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