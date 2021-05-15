Son dakika haber: Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü
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Son dakika haber: Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haber: Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KİLİS'te Duran S. (23), tartıştığı ağabeyi Mehmet.S. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

KİLİS'te Duran S. (23), tartıştığı ağabeyi Mehmet.S. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis kaçan ağabeyin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün gece Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet.S. ile Duran S. kardeşler arasında evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet S., kardeşi Duran S.'yi bıçaklayıp kaçtı. Duran S., vücuduna aldığı bıçak yarasıyla kanlar içinde yere yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülen Duran S., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.Polis kaçan Mehmet S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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