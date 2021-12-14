Son dakika haberleri: TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, ADLİYEDE - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... TRABZON'un Akçaabat ilçesinde tartıştığı eşi Hatun Moradoğlu'nu (69) tabancayla öldüren Mehmet Moradaoğlu (66), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

AKÇAABAT, TRABZON (DHA) - TRABZON'un Akçaabat ilçesinde tartıştığı eşi Hatun Moradoğlu'nu (69) tabancayla öldüren Mehmet Moradaoğlu (66), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yaylacık Mahallesi Ekim Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Moradaoğlu ile eşi Hatun Moradaoğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mehmet Muratoğlu bu sırada tabanca ile 3 çocuğunun annesine ateş etti. Hatun Moradaoğlu, göğsüne isabet eden kurşunlarla yerde yığıldı. Olay sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Mehmet Moradaoğlu, eşini vurduğunu söyleyerek teslim oldu. Eve sağlık ekipleri ile birlikte giden polis, Hatun Moradaoğlu'nu yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri, Moradaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hatun Moradoğlu'nun cenazesi, Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi Sahil Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

'ÜZGÜN VE PİŞMANIM'

Eşini öldüren Mehmet Moradoğlu sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Moradoğlu, ifadesinde, "Eşimle evde tartıştık. İki el ateş ettim. Evden çıkıp buraya geldim. Öldü mü bilmiyorum. Olay anını hatırlamıyorum. Çok üzgün ve pişmanım" dediği belirtildi.

Son dakika haberleri: TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, ADLİYEDE

Son dakika haberleri: TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, ADLİYEDE

Son dakika haberleri: TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, ADLİYEDE

Son dakika haberleri: TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, ADLİYEDE

Son dakika haberleri: TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, ADLİYEDE

Kadıköy'de silahlı saldırgan, restoranda kadını başından vurdu

Kadıköy'de silahlı saldırgan, restoranda kadını başından vurdu

 Nazik Sancar cinayetinde kahreden detay! Eşini 'Çocuk olmuyor' tartışmasında öldürmüş

Nazik Sancar cinayetinde kahreden detay! Eşini 'Çocuk olmuyor' tartışmasında öldürmüş

 Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title