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Son dakika haber... Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

Son dakika haber... Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: KONYA'da Fuat Gümüşyay (33), tartıştığı arkadaşı Edip Y. (28) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

KONYA (DHA) - KONYA'da Fuat Gümüşyay (33), tartıştığı arkadaşı Edip Y. (28) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayda bıçakla yaralanan Edip Y. de hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mehmet Dede Sokakta meydana geldi. Fuat Gümüşyay ile arkadaşı Edip Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.  Tartışmanın büyümesi üzerini iki arkadaş birbirlerine bıçakla saldırdı. Yaralanan ve kanlar içinde kalan iki arkadaş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Konya Şehir Hastanesinde tedaviye alınan ve göğsünden yaralandığı öğrenilen Gümüşyay, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Edip Y.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika haber... Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

Son dakika haber... Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

Son dakika haber... Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

Son dakika haber... Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri

Konya, Güncel, Haber

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