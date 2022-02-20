Son dakika haber! Tartıştığı annesine ateş açtı; araya giren kardeşini öldürdü (2)
Demirören Haber Ajansı, Oktay Polat - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre YAHYA TOPRAĞA VERİLDİ, AĞABEY TUTUKLANDIOtopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Yahya Ağdaş'ın cenazesi öğlen saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı.
YAHYA TOPRAĞA VERİLDİ, AĞABEY TUTUKLANDI
Otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Yahya Ağdaş'ın cenazesi öğlen saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. Ağdaş'ın cenazesi, öğle vakti merkez Yakutiye ilçesinde Narmanlı Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Olaydan sonra polise teslim olan ağabeyi Mustafa Ağdaş ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.