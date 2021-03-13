Son dakika haber | Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldürdü
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Son dakika haber | Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldürdü

13.03.2021 20:10 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:16
Son dakika haber | Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldürdü

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Bornova ilçesinde üç çocuk annesi Hüsna T. (30), tartıştığı eşi Hüseyin T. (34), tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

İZMİR'in Bornova ilçesinde üç çocuk annesi Hüsna T. (30), tartıştığı eşi Hüseyin T. (34), tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan Hüseyin T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Ümit Mahallesi 7312 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'ncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin ile Hüsna T. çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Hüseyin T., belinden çıkardığı tabancayla eşine 5 el ateş açtı. Yaralanan Hüsna T. kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin T. ise kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçtı. Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüsna T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüsna T., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Üç çocukları bulunan çiftin sık sık tartışıp, kavga ettikleri, bir süre önce Hüsna T.'nin babasının evine gittiği, ardından da tekrar eşinin yanına döndüğü belirtildi. Şüpheli Hüseyin T.'nin suç kaydının da olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruştudrma başlatan polis, bir süre sonra Hüseyin T.'nin kaçtığı kiralık arabayı park halende buldu. Cinayet zanlısı Hüseyin T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Son dakika haber | Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldürdü
Son dakika haber | Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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