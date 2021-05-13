Son dakika haber | Tarsus'ta yetim çocuklara kıyafet yardımı yapıldı
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Son dakika haber | Tarsus'ta yetim çocuklara kıyafet yardımı yapıldı

Son dakika haber | Tarsus'ta yetim çocuklara kıyafet yardımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tarsus Müftülüğü tarafından yetim çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.

Tarsus Müftülüğü tarafından yetim çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesi iş birliğinde düzenlenen "Bir yetime bayram sevinci ol" kampanyası kapsamında 447 yetime kıyafet, harçlık ve kitap yardımında bulunuldu.

Müftü Ali Can, yetimlerin emanet olduğunu belirtti.

Yetimlerle ilgilenmenin, onları sevindirmek ve sevinçlerine ortak olmanın kendileri için en büyük sevinç olduğunu kaydeden Can, "Yetimlere her daim sahip çıkmalı ve onları sevindirmenin sevincini yaşamalıyız. Yetime yardım edenler cennetle müjdelemiştir. Böyle bir müjdeye nail olmak elbette büyük bir sevinçtir." ifadelerini kullandı.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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