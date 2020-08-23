Son dakika haber... Tarsus İdmanyurdu'nda transfer çalışmaları Son dakika haberleri: TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Kulüp Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, gazetecilere, kulübün genel kurulunu yaparak yönetim kurulunu belirlemesinin ardından transfer çalışmalarına odaklandıklarını söyledi.

İç transferde 12 oyuncuyla yeniden anlaşma sağladıklarını ifade eden Can, "Teknik Direktör Ergün Penbe ve ekibiyle her konuda anlaştık. Önümüzdeki hafta içinde kendileriyle sözleşme yenilemek istiyoruz. Dış transfer çalışmalarında ise daha önce belirlediğimiz oyuncularla görüşmelerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA