Son dakika haber: Tarsus Devlet Hastanesi'nde teknisyen darbedildi
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Son dakika haber: Tarsus Devlet Hastanesi'nde teknisyen darbedildi

25.01.2021 21:28 | Son Güncelleme: 25.01.2021 21:33
Son dakika haber: Tarsus Devlet Hastanesi'nde teknisyen darbedildi

Son dakika haber... MERSİN'in Tarsus ilçesinde Tarsus Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde görevli Mahmut Erkeç, kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısı sonucu yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Tarsus Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde görevli Mahmut Erkeç, kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısı sonucu yaralandı. 

Olay, Tarsus Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde meydana geldi. Hastanede görevli olduğu sırada kazan dairesinin kapısının çalındığı duyan Mahmut Erkeç, kapıyı açtığında 3 kişiyle karşılaştı. İddiaya göre, Erkeç'i darbeden kimliği belirsiz 3 kişi, daha sonra kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından polise giderek şikayette bulunan Erkeç, saldırganların yakalanmasını istedi. Eski bakanlardan Kürşat Tüzmen de Erkeç'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. 


Son dakika haber: Tarsus Devlet Hastanesi'nde teknisyen darbedildi
Son dakika haber: Tarsus Devlet Hastanesi'nde teknisyen darbedildi
Son dakika haber: Tarsus Devlet Hastanesi'nde teknisyen darbedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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