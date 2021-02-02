Son dakika haberi... Tarla sürerken buldukları, Roma dönemine ait mezar taşlarını satarken yakalandılar
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Son dakika haberi... Tarla sürerken buldukları, Roma dönemine ait mezar taşlarını satarken yakalandılar

02.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:37
Son dakika haberi... Tarla sürerken buldukları, Roma dönemine ait mezar taşlarını satarken yakalandılar

Son dakika haberler: EKSİŞEHİR'de tarla sürerken buldukları, Roma dönemine ait tarihi mezar taşlarını satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

EKSİŞEHİR'de tarla sürerken buldukları, Roma dönemine ait tarihi mezar taşlarını satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalıççık ilçesine bağlı Otluk Mahallesi'nde, Ş.E. ve S.E.'nin tarla sürdükleri sırada, mezar taşı buldukları ve satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 2 şüpheli, mezar taşını satmaya çalıştıkları sırada, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 2 adet mezar taşı ele geçirildi. Yapılan incelemede mezar taşlarının Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. Mezar taşları ise Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi... Tarla sürerken buldukları, Roma dönemine ait mezar taşlarını satarken yakalandılar
Son dakika haberi... Tarla sürerken buldukları, Roma dönemine ait mezar taşlarını satarken yakalandılar
Son dakika haberi... Tarla sürerken buldukları, Roma dönemine ait mezar taşlarını satarken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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