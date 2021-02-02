Son dakika haberi... Tarla sürerken buldukları, Roma dönemine ait mezar taşlarını satarken yakalandılar

EKSİŞEHİR'de tarla sürerken buldukları, Roma dönemine ait tarihi mezar taşlarını satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalıççık ilçesine bağlı Otluk Mahallesi'nde, Ş.E. ve S.E.'nin tarla sürdükleri sırada, mezar taşı buldukları ve satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 2 şüpheli, mezar taşını satmaya çalıştıkları sırada, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 2 adet mezar taşı ele geçirildi. Yapılan incelemede mezar taşlarının Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. Mezar taşları ise Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı