Son dakika haber... Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine hibe desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine hibe desteği

08.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:58
Son dakika haber... Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine hibe desteği

Edinilen son dakika haberine göre Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği verileceğini duyurdu.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği verileceğini duyurdu.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verileceğini duyurdu. Proje limitleri ise başvuru sahibinin özelliğine göre değişmekte olup hibeye esas proje tutarı yeni yatırımlar için 3 milyon TL, tamamlama yatırımları için 2 milyon TL, kapasite artırımı yatırımları için 1 milyon 500 bin TL ve teknoloji yenileme ve modernizasyon yatırımları için 1 milyon 500 bin TL'ye kadar olup tutarın azami yüzde 50'si yatırımcıya ödenecek.

Açıklamada yatırım konularıyla ilgili ise "Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, projede yer alan tesislerde kullanılmak üzere enerji üretim yatırımları, su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları, büyükbaş hayvancılık sabit yatırımları, küçükbaş hayvancılık sabit yatırımları, kanatlı yetiştiriciliği sabit yatırımları, sera yatırımları, kültür mantarı üretimi sabit yatırımları, büyükbaş ve küçükbaş kesimhane yatırımları ve kanatlı kesimhane yatırımları hibe kapsamında değerlendirilecektir" açıklaması yapıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika ekonomi: Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 1,5 milyon TL'ye varan hibe desteği
Son dakika ekonomi: Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 1,5 milyon TL'ye varan hibe desteği
Tarım ve Orman Bakanlığından 708 bin lira hibe desteği
Tarım ve Orman Bakanlığından 708 bin lira hibe desteği
Van'a Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi
Van'a Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Mbaye Diagne Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Türk Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine hibe desteği - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 16:04:07. #1.14#
title