Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanlığından Çin'den salatalık ithalatı yapıldığına ilişkin iddialara yalanlama

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, Çin'den salatalık ithalatı yapıldığına dair sosyal medyadaki paylaşımların gerçek dışı olduğunu bildirdi.