Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınları ve yangınların söndürülme sürelerini içeren bir harita yayınladı

Son dakika gündem haberi... Yangın Yönetim Merkezi Orman yangınları ve yangınlara müdahaleyi anlatan harita ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili Orman Genel Müdürlüğündeki Yangın Yönetim Merkezine gelen anlık verileri ve yangınlara yapılan müdahaleleri içeren bir...