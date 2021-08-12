Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınları ve yangınların söndürülme sürelerini içeren bir harita yayınladı
Son dakika gündem haberi... Yangın Yönetim Merkezi Orman yangınları ve yangınlara müdahaleyi anlatan harita ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili Orman Genel Müdürlüğündeki Yangın Yönetim Merkezine gelen anlık verileri ve yangınlara yapılan müdahaleleri içeren bir...
Yangın Yönetim Merkezi
Orman yangınları ve yangınlara müdahaleyi anlatan harita ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili Orman Genel Müdürlüğündeki Yangın Yönetim Merkezine gelen anlık verileri ve yangınlara yapılan müdahaleleri içeren bir harita yayınladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı