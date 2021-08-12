Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınları ve yangınların söndürülme sürelerini içeren bir harita yayınladı
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Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınları ve yangınların söndürülme sürelerini içeren bir harita yayınladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Yangın Yönetim Merkezi Orman yangınları ve yangınlara müdahaleyi anlatan harita ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili Orman Genel Müdürlüğündeki Yangın Yönetim Merkezine gelen anlık verileri ve yangınlara yapılan müdahaleleri içeren bir...

Yangın Yönetim Merkezi

Orman yangınları ve yangınlara müdahaleyi anlatan harita ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili Orman Genel Müdürlüğündeki Yangın Yönetim Merkezine gelen anlık verileri ve yangınlara yapılan müdahaleleri içeren bir harita yayınladı.

Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınları ve yangınların söndürülme sürelerini içeren bir harita yayınladı
Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınları ve yangınların söndürülme sürelerini içeren bir harita yayınladı
Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınları ve yangınların söndürülme sürelerini içeren bir harita yayınladı
Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınları ve yangınların söndürülme sürelerini içeren bir harita yayınladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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