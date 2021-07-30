Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Manisa Soma yangını kontrol altına alındı"
Edinilen son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Soma ilçesinde devam eden yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Soma ilçesinde devam eden yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Soma yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı