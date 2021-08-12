Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı"
Son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı"
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız