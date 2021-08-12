Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı"
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Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı"

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı'
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Burdur Bucak yangını) Yangınla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor.'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Burdur Bucak yangını) Yangınla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor."
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (1)
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (1)
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Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı" - Haberler
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