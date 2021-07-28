Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Biliyorsunuz Hatay'daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse bir sene sonra belli oldu.
Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Biliyorsunuz Hatay'daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse bir sene sonra belli oldu.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Biliyorsunuz Hatay'daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse bir sene sonra belli oldu. Bu da (Manavgat'taki yangın) böyle bir şey olabilir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız