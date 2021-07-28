Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Biliyorsunuz Hatay'daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse bir sene sonra belli oldu.
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Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Biliyorsunuz Hatay'daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse bir sene sonra belli oldu.

Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Biliyorsunuz Hatay'daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse bir sene sonra belli oldu.
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Biliyorsunuz Hatay'daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse bir sene sonra belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Biliyorsunuz Hatay'daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse bir sene sonra belli oldu. Bu da (Manavgat'taki yangın) böyle bir şey olabilir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Manavgat'taki orman yangını) Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda.
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Manavgat'taki orman yangını) Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda.
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Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Biliyorsunuz Hatay'daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse bir sene sonra belli oldu. - Haberler
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