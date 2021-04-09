Son dakika: Bakan Pakdemirli: "Çiftçilerimize 22,6 milyon liralık desteği bugün ödüyoruz"
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Son dakika: Bakan Pakdemirli: "Çiftçilerimize 22,6 milyon liralık desteği bugün ödüyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Bakan Pakdemirli: 'Çiftçilerimize 22,6 milyon liralık desteği bugün ödüyoruz'

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 22 milyon 659 bin 343 liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 22 milyon 659 bin 343 liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli'nin tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Bombus Arısı için 13 bin 161 bin üreticimize, 9 milyon 802 bin 740 TL, Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği kapsamında 1.309 üreticimize, 8 milyon 338 bin 44 TL, Çay Budama Masrafı (Ocak Ayı) için de 4 milyon 518 bin 559 TL, olmak üzere Toplamda 22.659.343 TL Destek Ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün Saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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