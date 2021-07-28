Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Manavgat'taki orman yangını) Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda.
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Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Manavgat'taki orman yangını) Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda.

Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Manavgat'taki orman yangını) Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda.
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Manavgat'taki orman yangını) Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Manavgat'taki orman yangını) Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Manavgat'taki orman yangını) Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. - Haberler
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