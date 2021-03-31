Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İstanbul ve İzmir'de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor. Ankara için de önemli bir problem yok."
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Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İstanbul ve İzmir'de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor. Ankara için de önemli bir problem yok."

Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'İstanbul ve İzmir'de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor. Ankara için de önemli bir problem yok.'

Son dakika ekonomi haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İstanbul ve İzmir'de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İstanbul ve İzmir'de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor. Ankara için de önemli bir problem yok."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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