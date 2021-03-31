Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İstanbul ve İzmir'de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor. Ankara için de önemli bir problem yok."

Son dakika ekonomi haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İstanbul ve İzmir'de bu yıl suyla ilgili problem görünmüyor.