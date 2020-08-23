Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5...
Gelen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik.
23.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:40
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik."
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Kaynak: AA