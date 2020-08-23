Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5... Gelen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik." Kaynak: AA