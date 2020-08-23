Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının... Son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı." Kaynak: AA