Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının...
Son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı.
23.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:32
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı."
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Kaynak: AA