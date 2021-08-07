Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu."
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Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu."

Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu.'
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Isparta) Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Isparta) Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma...
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Milas yangını devam ediyor. Yangın şu anda uyuyor. Önemli bir tehlike arz etmiyor.'
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Milas yangını devam ediyor. Yangın şu anda uyuyor. Önemli bir tehlike arz etmiyor."
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Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu." - Haberler
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