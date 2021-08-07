Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu."

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu."