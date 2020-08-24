Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) Yangına 2... Son dakika gündem haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) Yangına 2 uçağımız, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personelle müdahale ediyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) Yangına 2 uçağımız, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personelle müdahale ediyoruz." Kaynak: AA