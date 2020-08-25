Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Adana'daki yangındaki incelemelerinin ardından yeniden Giresun'daki sel...
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Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Adana'daki yangındaki incelemelerinin ardından yeniden Giresun'daki sel...

Son dakika haberleri... - Tarım ve Orman Bakanı Adana'daki yangındaki incelemelerinin ardından yeniden Giresun'daki sel bölgesine geri döndü Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün ormanlık alanda başlayan yangındaki çalışmaları yerinde incelemek üzere dün bu ile giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün...

25.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:48

- Tarım ve Orman Bakanı Adana'daki yangındaki incelemelerinin ardından yeniden Giresun'daki sel bölgesine geri döndü

GİRESUN - Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün ormanlık alanda başlayan yangındaki çalışmaları yerinde incelemek üzere dün bu ile giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün öğle saatlerinde tekrar Giresun'daki sel bölgesine geri döndü.

Giresun-Ordu Havalimanı'ndan helikopterle bölgeye gelen ve son çalışmaları havadan inceleyen Bakan Pakdemirli, ardından Dereli ilçe merkezinde DSİ tarafından yapılan çalışmaları takip etti, esnafla sohbet etti, yapılacak çalışmaları anlattı.

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Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Adana'daki yangındaki incelemelerinin ardından yeniden Giresun'daki sel...

Kaynak: İHA

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