Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Batman'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi
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Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Batman'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Batman'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, salgın ve kuraklık dolayısıyla üreticilerin bazı problem ve sıkıntıları bulunduğunu belirterek, bunları çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, salgın ve kuraklık dolayısıyla üreticilerin bazı problem ve sıkıntıları bulunduğunu belirterek, bunları çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Tunç, bazı programlara katılmak üzere geldiği Batman'da İl Kültür Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya il ve ilçe tarım müdürleri, oda temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Tunç, iki yıldır salgın ve bu yıl da tarımsal kuraklıkla mücadele ettiklerini söyledi.

Her iki konuyla ilgili bazı üreticilerin sıkıntılar yaşadığını aktaran Tunç, "Bunlarla alakalı konuları tartıştık, görüştük ve bunun dışında başka konular da konuştuk. Tarımsal sulamadaki sıkıntıları ayrıca kırsal yatırımlarla alakalı konuları da tartıştık. Sektörümüzü dinledik, taleplerini, isteklerini ve tavsiyelerini aldık. Bir kısmını burada uzman arkadaşlarımızla çözmeye çalıştık. Bir kısım konuları da Ankara'da değerlendirmek üzere notlarımızı aldık. Çok verimli bir toplantı oldu. Sektörümüz çok ilgi gösterdi. İnşallah hayırlı sonuçlar alacağız." dedi.

Batman'ın tarımsal potansiyelinin çok yüksek olduğunu kaydeden Tunç, kentin gelişiminin her yıl büyüyerek devam ettiğine dikkati çekti.

Batman'da tarımsal hasılanın her yıl büyüyerek arttığını aktaran Tunç, "Bu devamlılığı sağlamak üzere alt yapının daha da geliştirilmesi konusunda da istişarelerde bulunduk. İnşallah hayırlı sonuçlar ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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