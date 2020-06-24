Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin sağanağın etkili olduğu Mengen'de incelemede bulundu
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Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin sağanağın etkili olduğu Mengen'de incelemede bulundu

Son dakika güncel haberi... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Bolu'nun Mengen ilçesinde incelemelerde bulundu.

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin sağanağın etkili olduğu Mengen'de incelemede bulundu
24.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:28

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Bolu'nun Mengen ilçesinde incelemelerde bulundu.

Metin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Mengen Çayı'nı destekleyen iki küçük derede yaşanan taşkınlar nedeniyle su baskınlarının meydana geldiğini, can kaybı ve büyük bir hasarın olmadığını söyledi.

Son günlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde sel felaketleri meydana geldiğine işaret eden Metin, "Üzücü hadiselerle karşı karşıya kalıyoruz. Pazartesi günü Bursa'nın Budaklı köyündeydik. Orada da ciddi bir sel felaketi meydana geldi. Tedbirimizi almak zorundayız." diye konuştu.

Metin, incelemeler neticesinde iki küçük derede ıslah çalışması yapılacağını anlatarak şöyle devam etti:

"Öncelikli olarak dereleri temizleyeceğiz. Bundan sonra su debisinin yükselmemesini sağlayacak çalışmalar yapacağız. Tarım İl Müdürlüğü olarak vatandaşın tarım arazisinde meydana gelen hasarı tespit edip ona göre tazminat konusunda destek vereceğiz. Mengen merkezi etkileyen bu tür unsurları ortadan kaldırmış olacağız."

Selin bir afet olduğuna dikkati çeken Metin, "Siz ne kadar tedbir alırsanız alın, ciddi bir doğa olayı. Yoğun bir yağış sonrasında özellikle bu tip birikimlerden kaynaklı su depolanıyor ve suyun depolandığı kısım patlayınca çok büyük bir su kütlesi bulunduğu bölgeyi alıp götürüyor. Devlet Su İşleri olarak seli önleyici tedbirler noktasında Türkiye'nin her tarafında ıslah çalışmalarımız var. Çok güzel bir planımız var. Bu plan dahilinde tüm Türkiye'de çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah Bolu'nun ilçelerinde ve köylerinde de bu tip felaketlerin olma ihtimalinin yüksek olduğu yerlerde önlemlerimizi aldık ve alamaya da devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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