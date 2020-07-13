Son dakika haber... Tarım işçisi, yarı çıplak ve kanlar içinde ölü bulundu
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Son dakika haber... Tarım işçisi, yarı çıplak ve kanlar içinde ölü bulundu

Son dakika haberi: KONYA'nın Karapınar ilçesinde tarım işçisi Ahmet Diri'nin (25), sokak ortasında yarı çıplak ve kanlar içinde cansız bedeni bulundu.

Son dakika haber... Tarım işçisi, yarı çıplak ve kanlar içinde ölü bulundu
13.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:19

KONYA'nın Karapınar ilçesinde tarım işçisi Ahmet Diri'nin (25), sokak ortasında yarı çıplak ve kanlar içinde cansız bedeni bulundu. Diri'nin ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. 

Olay, saat 00.30 sıralarında, Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredekiler, sokak ortasında yerde birinin, yarı çıplak halde ve kanlar içinde hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, tarım işçisi Ahmet Diri olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Diri'nin cansız bedeni, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ahmet Diri'nin kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek. Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüphe üzerine 3 kişiyi gözaltına aldı.   


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Kaynak: DHA

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