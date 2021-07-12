Son dakika haber! Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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Son dakika haber! Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Son dakika haber! Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alaşehir Kula kara yolundaki Tepeköy Mahallesi virajında plakası henüz öğrenilemeyen işçi servisi ile 09 AEE 762 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İşçi servisi ile otomobilde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 9 kişi, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haber! Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Son dakika haber! Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Son dakika haber! Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Son dakika haber! Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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