Son dakika haber: Tarım aracı şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - ZONGULDAK Son dakika haberleri... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dursun Akçakoca'nın (55) kullandığı tarım aracı, Velidağı köyü girişinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akçakoca, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan hastaneye gelen Akçakoca'nın yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Kaynak: AA