Son dakika gündem: Tarihi Ongözlü Köprü'de, genç kızın intihar girişimini polis engelledi
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Son dakika gündem: Tarihi Ongözlü Köprü'de, genç kızın intihar girişimini polis engelledi

03.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:29
Son dakika gündem: Tarihi Ongözlü Köprü'de, genç kızın intihar girişimini polis engelledi

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'da, tarihi Ongözlü Köprü'ye çıkan ve Dicle Nehri'ne atlayacağını söyleyen Ö.Ç. (23), dalgınlığı sırasında polis ekiplerince geri çekilerek, indirildi.

DİYARBAKIR'da, tarihi Ongözlü Köprü'ye çıkan ve Dicle Nehri'ne atlayacağını söyleyen Ö.Ç. (23), dalgınlığı sırasında polis ekiplerince geri çekilerek, indirildi.

Olay, gece saatlerinde Sur ilçesindeki tarihi Ongözlü Köprü üzerinde meydana geldi. Ö.Ç. adlı genç kız, iddiaya göre, köprüye gelip, bir süre telefonla konuştuktan sonra çığlık atmaya başladı. Köprünün kenarına giden ve Dicle Nehri'ne atlayacağını söyleyen genç kızı fark edenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, ikna etmek için konuştukları Ö.Ç.'nin dalgınlığından faydalanıp, kolundan tutarak, geri çekti. Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Ö.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 

Son dakika gündem: Tarihi Ongözlü Köprü'de, genç kızın intihar girişimini polis engelledi
Son dakika gündem: Tarihi Ongözlü Köprü'de, genç kızın intihar girişimini polis engelledi
Son dakika gündem: Tarihi Ongözlü Köprü'de, genç kızın intihar girişimini polis engelledi
Son dakika gündem: Tarihi Ongözlü Köprü'de, genç kızın intihar girişimini polis engelledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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